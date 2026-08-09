Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, Bursa Siyahı incirin ve Sarılop taze incirin ihracat yolculuğu başladı. 2026 yılında taze incir ihracatından beklenen hedef 100 milyon dolar.

İZMİR (İGFA) - 2025 yılında Türkiye'nin 20 bin 112 ton taze incir ihracatı karşılığında yüzde 17 artışla 94 milyon dolar döviz getirisi elde ettiğini açıklayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, Siyah incir ihracatımız yüzde 22 artışla 76 milyon dolar, sarılop taze incir ihracatımız ise 17 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

'Siyah incir ihracatının 22 milyon dolarlık kısmı yüzde 8 artışla Almanya'ya yapıldı' diyen Balık, 'Avusturya yüzde 32 artışla 10 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke konumunda, Rusya ise siyah incir ihracatımızda yüzde 249 artışla 8 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. İngiltere'ye siyah incir ihracatımız yüzde 44 artışla 8 milyon dolar oldu. Hollanda'ya yüzde 7 artışla 6 milyon dolar ihracat yaptık. Sarılop taze incir ihracatımızda öne çıkan ülkeler; Almanya'ya yüzde 5 artışla 7 milyon dolar, Rusya'ya 4 milyon dolar, Avusturya'ya yüzde 161 artışla 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik' diye konuştu.

TURKİSH CARGO İŞ BİRLİĞİ TAZE İNCİR İHRACATINI DESTEKLEYECEK

Başkan Balık, 'Bu sezon iklim koşullarının üretime olumlu yansımasıyla birlikte rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesini bekliyoruz. Üretimdeki artışın yanı sıra ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olacağını öngörüyoruz. Avrupa başta olmak üzere geleneksel pazarlarımızdaki güçlü talebin devam edeceğine inanıyoruz. Bunun yanında Uzak Doğu ve Körfez ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da ihracatımızı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Taze incir gibi katma değeri yüksek ve tazeliğin korunmasının büyük önem taşıdığı ürünlerde, TİM ile THY arasında yedinci kez yenilenen Turkish Cargo iş birliği kapsamında sağlanan indirimli hava kargo imkânının 2026 sezonunda ihracatımıza önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve tüm sektör paydaşlarımızın iş birliğiyle 2026 sezonunda 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.' dedi.