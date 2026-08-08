Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği'nde deneme üretimi yapılan karabuğdayın ilk hasadını gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Glütensiz un ve karabuğday balı üretiminde değerlendirilen ürünün, 2027 yılında sözleşmeli tarımla yaygınlaştırılarak Ankara'nın alternatif tarım ürünleri arasına kazandırılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği'nde deneme üretimi yapılan karabuğdayın (greçka) ilk hasadını gerçekleştirdi.

Glütensiz yapısıyla öne çıkan ve arıcılık açısından önemli bir nektar kaynağı olan karabuğdayın, 2027 yılında sözleşmeli üretim modeliyle Ankara'da yaygınlaştırılması ve üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

HEM GLÜTENSİZ GIDA HEM ARICILIĞA DESTEK

Uzun süre çiçekli kalan karabuğday, arılar için önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra glütensiz un üretiminde de kullanılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği'nde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma İstasyonu ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında karabuğdayın bal verimine etkisini ve Anadolu arısı kolonilerinin gelişimine katkısını araştırıyor. Böylece hem arıcılığın desteklenmesi hem de Ankara balına katma değer kazandırılması hedefleniyor.