Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle 4 yıl önce Mavi Vatan'a uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık, geminin bugüne kadar 20 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladığını ve Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlığın paylaşımına göre, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda 4 yıl önce Mavi Vatan'a uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'de sondaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

20 DERİN DENİZ KUYUSUNU TAMAMLADI

Türkiye'nin enerji filosunun en güçlü üyeleri arasında gösterilen gemi, bugüne kadar 20 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, çalışmalarında önemli bir keşfe de imza attı. Geminin Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağladı.

21. GÖREV YERİ TÜRKALİ-44

Bakanlık, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin şu anda 21. görev yeri olan Türkali-44 kuyusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Paylaşımda, Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, 'Milletimizin duası, mühendislerimizin alın teriyle kendi kaynaklarımızı ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz' mesajı verildi.