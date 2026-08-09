Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yapay zekâ destekli uygulamaların hayata geçirileceğini belirterek, bu çalışmalarla hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılacağını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yapay zekâ destekli uygulamaların devreye alınacağını açıkladı.

Söz konusu uygulamalarla kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Şimşek, yapay zekâ teknolojilerinin kamu mali yönetiminde daha etkin kullanılmasıyla kaynakların daha verimli değerlendirilmesi ve kamu harcamalarının izlenebilirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yapay zekâ destekli uygulamalarla hesap verilebilirliği ve şeffaflığı artırıyoruz. https://t.co/i5PsWWpTrf — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 9, 2026