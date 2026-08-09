Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı kapsamında temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin küresel pazarlara açılmasının destekleneceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda teknoloji odaklı girişimlere yönelik yeni destek programını duyurdu.

KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasının desteklenmesi hedefleniyor.

GİRİŞİMLERE 6,5 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK

Program kapsamında TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak. Destek sayesinde söz konusu kuruluşların bünyelerinde yer alan girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak hızlandırma programlarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Programla girişimlerin yalnızca yurt dışı pazarlara erişiminin değil, aynı zamanda yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına ulaşmasının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır, desteğin Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

SON BAŞVURU 30 AĞUSTOS

COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Başvuru ve programın ayrıntılarına KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.