74. AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, 21-24 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleşecek. Sektör, üretim ve ihracat sürekliliğini koruma kararlılığıyla bir araya gelecek.

İSTANBUL (İGFA) - Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) tarafından düzenlenen 74. AYSAF, kapılarını zorlu bir küresel iklimde açmaya hazırlanıyor.

21 Nisan Salı günü başlayacak fuar, Türkiye'nin ayakkabı yan sanayindeki üretim tecrübesini, tasarım gücünü ve tedarik zincirindeki güvenilirliğini bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak.

İçinde bulunulan dönemin gerçeklerini ve sektörün dayanıklılığını vurgulayan AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 'Bugün maalesef çevremizde devam eden savaşların ve küresel ekonomideki daralmanın getirdiği zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sektör olarak bu jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik baskıların farkındayız; ancak Türkiye'nin üretim gücünü korumak ve ihracat kapılarını açık tutmak her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor. 74. AYSAF, bu anlamda sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda sektörümüzün tüm bu olumsuzluklara karşı sergilediği bir direnç ve istikrar platformudur. Bölgesel risklere rağmen, sahip olduğumuz tasarım kabiliyeti ve hızlı tedarik avantajımızla küresel pazardaki payımızı korumaya kararlıyız. Bu fuarın, zorlu şartlara rağmen yeni iş birlikleri doğuracağına ve sektörümüze nefes aldıracağına yürekten inanıyoruz.' DEDİ.

PROFESYONEL DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK ODAKLI FUAR

Fuar bu yıl, sektör paydaşlarının maliyet yönetimi ve verimlilik arayışına yanıt verecek şekilde, ürünün niteliğine odaklanan bir anlayışla kapılarını açıyor. Katılımcıların tasarım ve AR-GE yetkinliklerinin ön planda olacağı 74. AYSAF, özellikle 'yakından tedarik' (nearshoring) avantajını kullanarak Avrupa ve yakın coğrafyadaki alıcıları İstanbul'da buluşturacak. 4 gün boyunca sürecek fuarda, 2026-27 sezonunun trendlerinin yanı sıra sürdürülebilir ve çevreci üretim teknolojileri de mercek altına alınacak.