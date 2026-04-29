Sınırlı üretim efsanesi 2CV Spot, 50. yılını özel etkinliklerle kutluyor. Model, Citroën'in özel seri geleneğinin başlangıcı olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv dünyasında konfor denince akla gelen köklü markalardan Citroën, ilk sınırlı üretim modeli olan Citroën 2CV Spot'un 50. yılını kutluyor. 1974 yılında Serge Gevin tarafından tasarlanan model, turuncu Orange Ténéré ve beyaz Blanc Meije renk kombinasyonuyla dikkat çekti.

1976'da yalnızca 1.800 adet üretilen 2CV Spot, kısa sürede tükenerek önemli bir ticari başarı elde etti.

Citroën 2CV 4 temel alınarak geliştirilen araç, 435 cc'lik motoru, çizgili açılır tavanı ve özgün iç tasarımıyla dönemin en karakteristik otomobilleri arasında yer aldı. Uygun fiyatı ve farklı tasarım anlayışıyla geniş kitlelere ulaşan model, markanın özel seri yaklaşımının da ilk adımı oldu.

İkonik model, mayıs ayında Nationale 2CV 2026 kapsamında Villiers-sur-Loir'da, kasım ayında ise Epoqu'auto fuarında otomobil tutkunlarıyla yeniden buluşacak.