TÜİK verilerine göre Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8,1'e inerken, istihdam ve işgücüne katılım oranlarında artış görüldü. Genç işsizlikte de düşüş kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Mart ayı işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 96 bin kişi azalışla 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam tarafında ise artış dikkat çekti. Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükselirken, istihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,5'e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı da yükseliş gösterdi.

İşgücü, Mart ayında 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bine ulaşırken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,8 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 70,8, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak kaydedildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 15,3'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,8 saat azalarak 41,7 saate düştü.

İstatistiki verilere göre atıl işgücü oranında ise artış görüldü.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamını kapsayan atıl işgücü oranı 1,6 puan artarak yüzde 31,5'e yükselirken zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.