Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı süresince sürdürdüğü yoğun ziyaret programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramın manevi atmosferini Ordulularla paylaşan Başkan Güler, ilçeleri tek tek gezerek vatandaşların sevincine ortak oldu.

ORDU (İGFA) - Bayram süresince Gürgentepe'den Ulubey'e, Çatalpınar'dan Korgan'a kadar birçok ilçede ziyaretlerde bulunan Başkan Güler mahallelerde, meydanlarda ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu. Gittiği her noktada yoğun ilgiyle karşılanan Güler, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

BAŞKAN GÜLER'E İLGİ YOĞUN OLDU

Bayramın ilk gününden son gününe kadar sahada olan Başkan Güler, çocuklardan yaşlılara, gençlerden esnafa kadar toplumun her kesimiyle bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmalarda vatandaşlar hem bayramlaştı hem de isteklerini paylaşma fırsatı buldu.

İlçe ziyaretleri boyunca sıcak ve renkli görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşların Başkan Güler'e gösterdiği ilgi dikkat çekti. Bayramlaşmaların yanı sıra hatıra fotoğrafları çekilen ziyaretlerde, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Kurban Bayramı boyunca yoğun temposunu sürdüren Başkan Güler, Ordu'nun dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı. Gerçekleştirilen ziyaretler, vatandaşların yoğun katılımı ve samimi karşılamalarıyla bayramın coşkusunu kentin her köşesine taşıdı.