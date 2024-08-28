Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sokak hayvanlarına sahip çıkmak için Ege Belediyeler Birliği çatısı altında hazırlanan çalışma programını açıkladı.MANİSA (İGFA) - Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında Manisa’da gerçekleştirildi.

Encümen toplantısının ardından 5199 Sayılı Sokak Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Ege Belediyeler Birliği çatısı altında gerçekleştirilen ortak çalışma programı açıklandı.

Toplantıda Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Murat Aras, Manisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler ve HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Tekinbaş yer aldı. Sokak hayvanları sorununun sadece belediyelerin sorumluluğunda olmadığını kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunun paydaşlarının Veteriner Hekimler Odası ve hayvanseverler derneklerinin olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunların çözümü noktasında ortak aklı oluşturmak ve bu ortak akılla bu soruna hem farkındalık yaratmak hem de çözüm önerilerinde bulunmak için bir takım toplantılar sonucunda da bazı maddelerle birlikte bu konuya duyarlı olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.

BAŞKAN ZEYREK; “ONLAR BİZİM CANIMIZ”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Kanunun bize emrettiği şekilde sokak hayvanlarımızı yerinde toplayıp daha sonra kısırlaştırma ve barınma imkanı sağlayabilecek bütün teknik altyapı şartlarını biz belediyeler olarak imkanlarımız orantısında oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sokak hayvanlarımızı, sokak canlarımızı özellikle toplarken de bizim yanımızda Veterinerler Odası ve hayvanseverler derneğinin de olmasını istiyoruz. Çünkü bu mücadeleyi biz tek başımıza yürüttüğümüzde bazı olumsuz tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Aslında onlar bizim canımız. Nasıl bir tane vatandaşımızın saçının teline zarar gelmesini istemiyorsam bir tane hayvanımızın tüyüne de zarar gelmesini kesinlikle istemiyorum” ifadelerini kullandı.