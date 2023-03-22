Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı nedeniyle, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan devlet başkanlarına hitaben tebrik mektubu kaleme aldı.

Mektupta “Her yıl yenilenen, umut, barış ve kardeşliğin temsili Nevruz'un coşkusunu ve sevincini paylaşarak, geleceğe umutla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Nevruz’un, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine katkı yapmasını yürekten istiyorum.” ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mektubunda “Bu özel günde, tüm Türk Dünyası'nın kardeşçe bir araya gelerek, barış ve dayanışma içinde yaşama iradesini yineleyeceğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türk Dünyası'nın her zaman yanında olduğumuzu ve her zaman desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.” ifadeleriyle Türk Dünyası’na desteğini iletti.

Kılıçdaroğlu, Türk Dünyası’nın birlik, beraberlik ve dayanışması için liderlerin çalışmalarında başarılar diledi, anılan ülkelerin halklarına sevgilerini iletti.