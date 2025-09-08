İZMİR (İGFA) - EFEST 2025 kapsamında düzenlenen 2. Açık Satranç Turnuvası final müsabakalarıyla sona erdi. İki gün süren turnuvada, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren çocuklara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Erhan Güzel takdim etti.

Farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 100 çocuğun mücadele ettiği turnuvanın ödül törenine ailelerin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Uluslararası Hakem ve Turnuva Gözlemcisi Abuzer Altuntaş, TSF Turnuva Başhakemi Ulusal Hakem Mehmet Canaç, TSF Ulusal Hakem ve Başhakem Yardımcısı İbrahim Karaca, TSF Aday Hakemleri Dursun Ören ve Kaan Tanyeri ile Turnuva Direktörü Recep Minas katıldı.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, tüm öğrenci ve aileleri tebrik ederek; "Umarım çocuklarımız keyifli bir turnuva geçirmiştir ve buradan mutlu ayrılıyorlardır. Turnuvaya katkı sunan herkese, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi emekçilerine, Turnuva Direktörü Recep Minas hocamıza ve komite heyetine teşekkür ediyorum" dedi.