Efes Selçuk Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik projesi Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü yeni eğitim- öğretim yılında da öğrencilere okullarının önünde öğle yemeği desteği vermeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz eğitim- öğretim yılında Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde öğrencilere öğle yemeği hizmeti veren Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün üçüncüsü bu yıl Fatma Günay Okulu yakınında yerini aldı.

Efes Selçuk Belediyesi eğitim ve çocuk odaklı projelerine devam ediyor. İlk olarak 2024 yılının sonlarına doğru Atatürk Mahallesi’nde liselerin bulunduğu bölgede yer alan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, öğrencilerin yoğun ilgisi, velilerin takdiri ile karşılaşınca ikincisi Cumhuriyet İlkokulu’nun yakınına açılmıştı.

Geçtiğimiz eğitim- öğretim yılının sonunda üçüncü Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü müjdesini veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile Fatma Günay Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Efes Selçuklu öğrencilere yeni eğitim- öğretim yılında da okullarının önünde eğitim desteği sunmaktan mutlu olduklarını belirten Başkan Sengel; “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için geçen sene eğitim- öğretim yılının son günü kapatırken; “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün üçüncüsünü de açacağız” demiştik. Sözümüzü tuttuk. Eğitim- Öğretim yılına başlamış olduğumuz bu geçtiğimiz hafta itibariyle Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü artık Zafer Mahallesi’nde Fatma Günay Okulu’nun yakınına kurduk” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, mevcut ekonomik koşullarda öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmak ve öğrencilerin uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri dayanışma ile öğrencilere destek sunmaya devam edecek. Öğrencilere uygun fiyata, sağlıklı öğle yemeği sunmayı amaç edinen Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinde bu yıl öğle yemeği 20 TL olarak belirlendi.

Öğrencilerin mutluluğu için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne destek olarak dayanışmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, “TR94 0001 0005 6191 6398 7350 01” numaralı IBAN hesabından, Efes Selçuk Proje Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına, açıklamaya “Yemek hizmet bedeli” yazarak destek olabilecekleri duyuruldu.