Efes Selçuk Belediyesi'nin kentte eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Projesi birinci yılını doldurdu. İlk otobüs, tam bir yıl önce 2 Aralık 2024 tarihinde yola çıkarak Efes Selçuk'taki öğrencilere önemli bir sosyal destek sağladı.

İZMİR (İGFA) - Öğrencilerin okullarının önünde her gün uygun fiyatlı sıcak öğle yemeğine ulaşabilmesini sağlayan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, kısa sürede hem öğrencilerin hem de velilerin büyük ilgisini gördü.

Artan talep üzerine 5 Şubat 2024 tarihinde ikinci otobüs, öğrencilerin yoğun olduğu Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Bu yıl ise okulların açılmasıyla birlikte 17 Eylül 2025 tarihinde üçüncü Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, Zafer Mahallesi Fatma Günay İlkokulu çevresinde hizmete girerek projenin kapsamını genişletti.

Açıldığı günden bu yana 10 TL karşılığında öğle yemeği sunan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 20 TL ücretle hizmet vermeye devam ediyor. Menülerde hamburger, mantı, kızartma, tavuk-pilav, ekmek arası döner gibi çocukların sevdiği sıcak lezzetler yer alırken; her menünün yanında ayran veya meyve suyu ile elma ya da portakal ikram ediliyor.

Üç otobüsten günde 500'ün üzerinde öğrencinin yararlandığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Günde bir öğün sağlıklı sıcak yemek, öğrencilerimizin hakkı. Biz de bu hakkı en azından Efes Selçuk'ta çocuklarımıza teslim etmek istedik. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hayata geçirdiği Kent Lokantası mantığı ile öğrencilerimiz için Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerini hayata geçirdik' dedi.

Kasım 2024'te Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınmasıyla belediyenin ekonomik olarak zorlandığını ancak buna rağmen sosyal projeleri sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Başkan Sengel; 'Gelirlerimizin elimizden alınmasına rağmen çalışmaya, üretmeye, halkımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın bir öğün yemek hakkını garanti altına almak için otobüslerimizi okullarımızın önüne konuşlandırdık' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin tamamen kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri, aynı zamanda vatandaşların destekleriyle de büyümeye devam ediyor. Proje için bugüne kadar 50 kişi tarafından toplam 350 bin TL bağış yapıldığı, bağışların devam ettiği belirtildi.