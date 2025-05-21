Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların ve esnafların talepleri doğrultusunda meclis kararıyla kent merkezinde yer alan pazar yeri otoparkında 15 dakika olan ücretsiz otopark kullanım süresini 45 dakikaya çıkardı.

İZMİR (İGFA) - Pazar yeri otoparkında ayrıca aylık otopark abonmanlığı uygulaması da başladı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, esnafımıza nefes aldıran her adımı önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi; birlikte karar veriyor, birlikte yönetiyoruz” dedi.

Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak ile esnafların ve vatandaşların yoğun talepleri üzerine otoparkın ücretsiz kullanım süresini 30 dakika daha uzatan Efes Selçuk Belediyesi, kısa süreli alışveriş yapan vatandaşlara ve bölge esnafına kolaylık sağladı. Efes Selçukluların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve yerel esnafa ekonomik açıdan katkı sunacak olan yeni tarife düzenlemesi vatandaşları memnun etti.

Yeni tarife düzenlemesiyle birlikte, Efes Selçuk pazar yeri otoparkını kullanan sürücüler, ilk 45 dakikaya kadar hiçbir ücret ödemeden park hizmetinden faydalanacak. Aynı zamanda yeni düzenlemeyle birlikte, otoparktan sürekli faydalanmak isteyen vatandaşlar Efes Selçuk Belediyesi’ne başvurarak aylık otopark abonmanlığı alabilecekler.

“FİLİZ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Yeni tarife düzenlemesi için Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür eden Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak; “Bir süredir esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda talepler geliyordu. Kısa süreli alışverişlerde ya da küçük işlemler için gelen vatandaşların 15 dakikalık sürede işlerini halletmesi çoğu zaman mümkün olmuyordu. Belediyemize bu durumu ilettik ve sağ olsunlar, hemen olumlu bir adım attılar ve desteklediler. Artık vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde araçlarını park edip işlerini halledebilecek. Filiz Başkanımıza gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Pazar yeri otoparkında uygulanan ücretsiz otopark süresini vatandaşların ve esnafın talepleri üzerine 15 dakikadan 45 dakikaya çıkardıklarını aktaran Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Okan Kamak’ın ve birçok esnafımızın bu konudaki taleplerini dinledik. Kısa süreli alışveriş ya da küçük işlemler için kent merkezine gelen vatandaşlarımızın 15 dakikalık sürede işlerini tamamlaması çoğu zaman mümkün olmuyordu. Biz de Efes Selçuk Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yaparak, Belediye Meclisimizden çıkan kararla ücretsiz süreyi 30 dakika daha uzattık. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, esnafımıza nefes aldıran her adımı önemsiyoruz. Destekleri ve önerileri için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Okan Kamak’a ve tüm Efes Selçuk halkına teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi; birlikte karar veriyor, birlikte yönetiyoruz” dedi.