Karabağlar Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, evlerde ömrünü tamamlamış eski mobilyalar ile bahçe budama atıkları, belediye ekipleri tarafından düzenli olarak toplanıyor.İZMİR (İGFA) - Eski mobilya ve bahçe atıklarının gelişi güzel alanlara bırakılmaması için çağrıda bulunan belediye yetkilileri, vatandaşların kolayca ulaşabileceği iletişim kanalları aracılığıyla hizmet veriyor.

Belediye ekipleri Karabağlar’da günde ortalama 12-14 kamyonet dolusu mobilya atığı topluyor. Bu yoğunluğa rağmen hizmetin aksamadan devam edebilmesi için planlı çalışmanın ve vatandaş işbirliğinin önemi vurgulandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların en az bir gün öncesinden başvuru yapmaları halinde, atıklar kapı önünden ücretsiz olarak alınıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Karabağlar’da temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demek. Eski mobilya ve bahçe atıklarını kontrolsüz şekilde bırakmak yerine belediyemizle iletişime geçilmesi, hem doğamızı hem mahallelerimizi korumak adına çok önemli. Yeni planlamamızla birlikte tüm ekiplerimizle sahadayız. Karabağları daha yaşanabilir, daha temiz bir ilçe haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu

Mobilya atıkları için 0232 414 77 43, bahçe budama atıkları için 0232 414 79 11/14 numaraları aranabilir.

Ayrıca, 0538 226 38 84 numaralı WhatsApp Hızlı İletişim Hattı üzerinden de talepler iletilebiliyor.