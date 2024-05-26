Hafta sonu mesaisini Efes Selçuk’a ayıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden ve hayata geçmesi beklenen proje alanlarını inceledi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den bilgi alan Başkan Cemil Tugay, öncelikli olarak Yeni İlçe Terminalini yakın zamanda hizmete açacaklarını, daha sonra projesi hazır olan çalışmalara öncelik vereceklerini müjdeledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve daire amirleri ile birlikte ilk olarak Yeni Garaj Alanında incelemelerde bulundu. Başkan Cemil Tugay, Pamucak Rekreasyon Alanını inceledi, ardından Pamucak turizm yatırımcılar birliği (PATUYAB) ile bir araya geldi. Eski Hal Binasının bulunduğu alana yapılması planlanan Kültür ve Gençlik Merkezi alanı ve Selçuk Garajında da incelemelerde bulunan Başkan Tugay, Efes Selçuk’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılması planlanan projeler hakkında Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’den detaylı bilgiler aldı.

PAMUCAK’A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ

İlk olarak Yeni İlçe Terminali’ni gezen Başkan Tugay ve beraberindekiler, daha sonra Pamucak Rekreasyon Alanı’nı inceledi. Başkan Tugay, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekiler ile birlikte Pamucak’ta turizm sektörünün paydaşlarıyla bir araya geldi. Pamucak’ın önemli bir sahil olduğunu belirten Başkan Tugay; “Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel ile Pamucak’ı ziyaret ettik. Burası önem verdiğimiz bir bölge. Yaklaşık olarak 11 km uzunluğundaki sahili ve kum plajı ile İzmir’in en önemli turizm bölgelerinden bir tanesi. Hemen arkasında ise Küçük Menderes'in yaşam alanı ve ona da komşu olan Antik Efes Kentimiz var. Turistik potansiyelinin çok yüksek olduğu Pamucak’ta işletmesi olan turizmcilerimizin bölgenin daha iyi hale getirilmesi için bazı istekleri, talepleri vardı. Bunları konuştuk, nasıl çalışmalar yapacağımızı beraber değerlendirdik. En kısa zamanda yapacağımız çalışmalarla da bu bölgenin hızlıca müdahale edilmesi gereken sorunlarına 1, 1,5 yıl içerisinde kalıcı çözümlerin olacağı çalışmalar yapacağız. Bu bölgeye gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.

Proje alanlarını Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ile ziyaret etmenin yerinde bilgi edinmek açısından önemli olduğunu belirten Başkan Tugay; “Önem sırasına göre baktığımızda projelerin hepsi birbirinden önemli görünüyor. Hiçbirini ikinci plana atamıyorsunuz. Hangi projenin uygulaması, ihalesi daha hızlı, çabuk olabilecekse ona bakmak lazım. Öncelikle terminali bir an önce devreye sokacağız. Onun dışında bir spor salonu projesi var. Buradaki yakın zamanda eski olacak olan mevcut otogarın oradaki yer altı otoparkı ve üzerine yapılacak meydan düzenlemesi, uygun olan bir yerde bir kültür tesisi üzerine konuştuk. Bunların hepsi yapılabilir. Aynı zamanda henüz konuşmadık ama Pamucak’a, Kuşadası’na giden yolda bir peyzaj çalışması yapılması güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim yol İzmir’in en değerli yollarından biri. Her şeyin daha düzenli, keyifli, güzel, temiz olması için çabalayacağız. Bir yandan planlanan alt yapı çalışmaları var onları da yapacağız” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilk günden itibaren birlikte adım attıklarını belirterek; “Benim ikinci belediye başkanlığı dönemim. Sayın Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiği ilk günden beri el ele tutuşup hizmetleri yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bunların en güzel örneği de sosyal belediyecilik hizmetleri olan temizlik ile başladı. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sizlerin önünde teşekkür ediyorum. Bir arada güzel işler yaptığımız zaten kanıtlandı. Bundan sonra büyükşehir belediyemiz ve Sayın Cemil Başkanımız ile bahsettiği gibi uygulanabilir olan projeler için adım atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.