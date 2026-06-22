TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) Bakü'de düzenlenecek 20'nci Konferansı'na katılmak üzere 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı'na iştirak edecek.

Bakü'de düzenlenecek konferansta bir konuşma yapması beklenen Kurtulmuş'un; Filistin meselesi, İsrail'in insan hakları ihlalleri, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter iş birliklerinin geliştirilmesi ile savaş ve krizler nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışmanın artırılması konularında değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un, konferansa katılan ülkelerin parlamento başkanları ve temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

İSİPAB Konferansı'nda, İslam dünyasının ortak gündemindeki bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alınması bekleniyor.