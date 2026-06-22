Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde organize suç örgütleriyle mücadelede adli süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir genelgenin yayımlandığını açıkladı. Gürlek, suç örgütlerinin yöneticileri, finans kaynakları ve suç gelirleriyle birlikte hedef alınacağını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yeni adımlar atıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu kapsamlı bir genelge gönderildi. Genelgeyle birlikte; şehirlerde yapılanan, gençleri ve çocukları hedef alan, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, tehdit, yağma, haraç ve silahlı eylemlerle vatandaşların huzurunu bozan suç örgütlerine yönelik soruşturmaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, esnafımızın emeğini, gençlerimizin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda talimatımızla, Ceza İşleri Genel: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 22, 2026

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAK

Bakan Gürlek, soruşturmaların organize suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ve kolluk birimleriyle koordinasyonun güçlendirileceğini ifade etti. Açıklamada, suç örgütlerinin yalnızca sahadaki üyeleriyle değil; yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ve suç gelirlerini gizlemek amacıyla kullanılan yöntemlerle birlikte ele alınacağı belirtildi.

Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışan yapılara karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Gürlek, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini destekleyen, korku oluşturan ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da hızlı şekilde işlem yapılacağını kaydetti.

'ESNAFIMIZ ÇETELERİN MERHAMETİNE TERK EDİLMEYECEK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarından etkin şekilde yararlanacağını belirterek, 'Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecek' mesajını verdi. Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların düzenli koordinasyon toplantılarıyla mücadeleyi sürdüreceğini ifade eden Bakan Gürlek, devletin vatandaşların, esnafın, gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.