AFAD, Karadeniz'de bugün meydana gelen 3,9 ve 4,0 büyüklüğündeki iki depremi kamuoyuyla paylaştı. Depremler deniz açıklarında meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karadeniz'de meydana gelen iki deprem meydana geldi.

Günün ilk depremi saat 08.48'de yaşanırken, 3,9 büyüklüğünde ölçülen depremin merkez üssünün Karadeniz oldu. Deprem yerden 6,15 kilometre derinliğinde yaşandı.

Bölgedeki ikinci deprem ise saat 14.07'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçülürken, 9,56 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.

Karadeniz açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili olarak ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.