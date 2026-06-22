Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 125 bin 598 megavata ulaştığını, bunun 78 bin 561 megavatlık bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam elektrik kurulu gücünün 125 bin 598 megavata yükseldiğini belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu kapasite içinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünün 78 bin 561 megavata ulaştığını aktaran Bayraktar, rüzgâr ve güneşte toplam kapasitenin 42 bin megavatı aştığını kaydetti. Bayraktar, bu iki kaynağın Türkiye'nin toplam kurulu gücünün üçte birinden fazlasını oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yerli ve temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını sürdüreceğini belirten Bakan Bayraktar, 'Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.