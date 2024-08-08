Edremit Belediyesi’nin AB Destekli Projesi kapsamında gençlere Yönelik İklim Değişikliği Eğitimi tamamlandıBALIKESİR (İGFA) - Edremit Belediyesi, İtalya Cinisello Balsamo Belediyesi, Milano Üniversitesi ve Legambiente Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Gençlik Katılımcılığı ile İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler” projesi kapsamında düzenlenen “Edremit Gençlik İklim Meclisi: Gençlere Yönelik İklim Değişikliği ve Katılımcılık Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

5-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim, çevrimiçi başvuru formu dolduran gençler arasından seçilen 17 kişilik bir gruba, Doç. Dr. Atilla Mutlu ve Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu tarafından verildi. Üç gün süren bu yoğun eğitimde, gençlere iklim değişikliği mücadelesinde oynayacakları kritik rol ve üstlenecekleri sorumluluklar anlatıldı.

Eğitim boyunca gençler, iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, Türkiye ve dünyadaki güncel durumlar, gençlik katılımcılığı ve gençlik meclisi gibi konularda bilgi sahibi oldular. Ayrıca, Edremit yerelinde iklim değişikliğine yönelik yapılabilecek azaltım ve uyum çalışmaları üzerine projeler geliştirerek bu projeleri sundular.

Eğitim programının sonunda gençlere sertifikalarını takdim eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğine Edremitli gençlerimizin duyarlılığı ve yapılan çalışmalarda yer almaları beni gururlandırıyor. Farklı kültürde, benzer iklim şartlarında iki ülke arasında yürüttüğümüz bu projede güzel sonuçlar elde edeceğimize eminim. Hep birlikte dünyamızı korumak için üzerimize düşen görevleri yapacak, bilinçli bir toplum oluşturarak bu konuda yapılacak her çalışmanın destekçisi olacağız.” dedi.

Bu eğitim ile birlikte, Edremit’te kurulacak olan Gençlik İklim Meclisi’nin temelleri de atılmış oldu. Meclis, Edremitli gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve bu konuda daha aktif rol almalarını hedefliyor.