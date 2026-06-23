Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ilçede düzenlenen 'Halk Buluşması' kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, halkın talep, ve önerilerini yerinde dinledi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, ilçenin geleceğine yönelik ortak akıl vurgusu yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü'de gerçekleştirilen halk buluşmasının ardından yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Ediz Martin, vatandaşlarla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buluşmanın oldukça verimli geçtiğini belirten Martin, 'Hemşerilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediğimiz verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan, kıymetli fikirlerini bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.' dedi.

'BİRLİKTE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Uzunköprü'nün gelişimi ve kalkınması için katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Ediz Martin, 'Birlikte konuşmaya, birlikte üretmeye ve Uzunköprümüz için el ele çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Uzunköprü Belediyesi'nin, ilçedeki sorunları ve projeleri doğrudan halkla istişare ederek şekillendirmek amacıyla bu tür halk buluşmalarına önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi.