Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne’nin tarihi mahalle ve semtlerini önemli bir kitap çalışması ile kayıt altına alacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin mahalle kültürünün anlaşılması, kentin tarihi yaşam bölgelerindeki kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla aralarında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in de bulunduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Alanlarında uzman akademisyen ve araştırmacıların bulunduğu çalışmada, kentin tarihi semt ve mahalleleri araştırılırken diğer yandan da mahalle sakinleriyle yapılacak sözlü tarih görüşmeleri ile bu mekânlarda gizli kalmış kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Yaklaşık 1 yıldır yürütülmekte olan söz konusu proje, Osmanlı Devleti’ne uzun yıllar başkentlik yapmış, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Balkanlar’ın önde gelen şehirlerinden olan Edirne’nin, güçlü tarihsel kimliğinin yansıtılması ve zengin kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması, kent hafızasının güçlendirilmesi ve araştırmacılara rehber olacak bir kaynak oluşturması açısından önem arz ediyor.

Çalışma kapsamında elde edilen bulguları değerlendirmek ve çalışmanın ileriki aşamalarını planlamak üzere Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar gözden geçirildi ve sözlü tarih görüşmeleri değerlendirildi.

Toplantıda, proje ekibinden Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian, Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Arif Mısırlı ve Öğr. Gör. Funda Selvi Avat, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik, Merkez Danışma Kurulu Üyesi Enver Şengül ve Gökhan Zobar, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Jale Avyüzen Zobar, Trakya Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Fatih Belgi yer aldı.