TOBB’un Nefes Kredisi, Edirne’de yalnızca 20 esnafın yararlanabileceği iddiasıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Başvuru süresinin kısalığı il genelinde tepkilere neden oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB’un esnafa can suyu olması beklenen Nefes Kredisi, Edirne’de beklentileri karşılamadı.

İddialara göre, yalnızca 20 esnafın bu krediden faydalanabileceği duyumu, birçok esnaf arasında hayal kırıklığı oluşturdu.

Kredi limitinin düşük olması ve kapsamın dar tutulması, esnafın tepkisine yol açtı.

KREDİ LİMİTİ VE SÜRE ELEŞTİRİSİ

TOBB’un Edirne için en fazla 1 milyon TL kredi sağlayacağı açıklaması, esnafı şaşırttı.

Başvuruların 8-9 Temmuz tarihlerinde sona ermesi ise kısa süre nedeniyle eleştiri konusu olurken, esnaf, bu iki günlük sürenin yetersiz olduğunu savunarak başvuru süresinin uzatılmasını talep etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Edirne’deki esnaf sayısına dair net bilgi olmadığını belirterek, “Edirne için 1 milyon TL kredi ayrıldığı, başvuruların 8-9 Temmuz’da biteceği duyuruldu” dedi. Başkan Şapçı, esnafın taleplerini TOBB’a ileteceğini ve başvuru süresinin uzatılması için girişimde bulunacaklarını ifade etti.