Edirne'de Keşan Ülkü Ocakları’nda devir teslim töreni yapıldı. Yiğit Yamalı, başkanlık görevini Evren Bulut’a devretti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ülkü Ocakları’nda düzenlenen törenle başkanlık devir teslimi gerçekleşti. Törene, Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Çetin, MHP Keşan Belediye Meclis Üyesi Serdar Duman, MHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkaya, partililer ve Ülkü Ocakları mensupları katıldı. Yiğit Yamalı, başkanlık görevini Evren Bulut’a devretti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Çetin, törende yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları’nın milletin geleceği için önemine vurgu yaptı.

“Ülkü Ocakları, geleceğimizin teminatı olan genç bozkurtları yetiştirir" diyen Çetin, "Teşkilatçılığımız samimiyet, liyakat ve sadakat içermeli. Bugün Doğu Türkistan’da, Gazze’de zulüm varsa bu bizim eksikliğimizdendir. Çok çalışıp Türk milletini küresel bir aktör haline getirmeliyiz. Ülkücüler vatanı delice sever, uğrunda ölebilecek kadar sevmek budur.” diyerek, Keşan’ın Milliyetçi Ülkücü Hareket için önemine değinerek, görev değişiminin hayırlı olmasını diledi.

Yamalı’dan memnuniyetini ifade eden Çetin, Bulut’a başarılar diledi.

Tören sonunda Keşan Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yiğit Yamalı, Kur’an-ı Kerim’e sarılı Türk bayrağını üç kez öperek Evren Bulut’a teslim etti. Bulut da bayrağı aynı şekilde öperek görevi devraldı. Tören, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.