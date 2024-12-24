AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, Edirne’de düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılarak önemli mesajlar verdi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’dan 120 gençle birlikte kongrede yer aldıklarını belirten Vural, gençlerin Türkiye’nin geleceği ve en önemli gücü olduğunu ifade etti. Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” sözünü hatırlatarak, gençlerin milli teknoloji hamlelerine ve üretime yönelik kapasitesini vurguladı. “Bu taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koymalıyız” diyen Vural, AK Parti’de genç olmanın hem gurur hem de büyük sorumluluk taşıdığını söyledi.

KEŞAN’DAN EDİRNE İL GENÇLİK KOLLARI’NA TEMSİLCİ

Vural ayrıca, Keşan’dan Edirne İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’na seçilen Beril Üğdül ve Asil Can İrcan’ı tebrik ederek, onların Keşan’ın sesi olacağını dile getirdi. Bu başarıların gençlerin dinamizmi ve inancıyla sürdürülebileceğini belirtti.

Konuşmasında, AK Parti hareketinin tüm dünya mazlumlarının ve İslam âleminin umudu olduğuna vurgu yapan Vural, gençlerin bu davayı daha ileriye taşımak için boşa harcayacak bir dakikasının dahi olmadığını söyledi. İsa Vural’ın mesajı, gençlerin sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkenin müreffeh yarınlarına ulaşmasına katkı sağlamak için duyduğu inancı yansıtıyor. Kongreye katılan Keşanlı gençler, bu yolda AK Parti’nin vizyonunu ileriye taşıma sözü verdi.