MHP Mardin Yeşilli İlçe Başkanlığı'nın yeni binası, düzenlenen bir törenle açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Yeşilli ilçesinde Gül mahallesinde düzenlenen açılış törenine Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Ak Parti İl Başkan Vekili Hikmet Bülent Gözü, , MHP ve AK Partili yöneticiler, partililer ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş, MHP ve ülkücü bayrağını Yeşilli’de dalgalanması için mücadele verdiklerini belirterek, yeni hizmet binasının açılışına katılan davetlilere teşekkür etti. MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını partililere ileterek, "Yeşilli ilçemizde hemşehrilerimize hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.

Yeni açılan olan binamızda görev yapacak tüm arkadaşlarımız bu şuur içerisinde Yeşilli ilçemize ülkemize ve milletimize değer katacaklar, hayırlı hizmetlerde bulunacak. Rabbim hiçbirini mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yapacağımız binamızda hayırlı hizmetlerin yapılmasını niyaz ediyorum" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Cumhur ittifakının birlik ve beraberliğinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yılda Türkiye’ye yaptığı hizmetleri övdü.

Konuşmaların ardından protokol eşliğinde Yeşilli Hizmet binası törenle açıldı.