Keşan-Enez arasındaki yol genişletme çalışmalarının başlaması dolayısıyla trafik akışının yönlendirildiği Büyükdoğanca-Kılıçköy arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan-Enez arasındaki yol genişletme çalışmalarının başlaması dolayısıyla trafik akışının yönlendirildiği Büyükdoğanca-Kılıçköy arasındaki yolda, iddiaya göre, Kılıçköy istikametine giden 07 GUV 30 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 59 AGL 018 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her 2 otomobildeki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

07 GUV 30 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.