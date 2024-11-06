Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 yılında Gine ile 163 milyon dolar değerinde ihracat ve 43 milyon dolar değerindeki ithalat ile ikili ticaret hacmimiz 206 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Gine KEK 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ortaya koyduğu Afrika vizyonu çerçevesinde siyasi, ekonomik, diplomatik ve kültürel işbirliği alanlarında önemli adımlar attığını söyledi. Türk Tarafı KEK eş başkanı görevini de yürüten Bakan Göktaş, Türkiye'nin birlikte kazanma odaklı, insanı temel alan, eşitlikçi ve adil yaklaşımının, Afrika ülkeleri tarafından daha önce hiç karşılaşılmamış bir ilişkiyi inşa ettiğini, kazan kazan çerçevesinde bu ilişkiyi sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.

Türkiye olarak bugün Gine'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları ilgiyle takip ettiklerine işaret eden Göktaş, "Gine'yi sadece önemli bir aktör olarak değil aynı zamanda Afrika'nın yükselen değerinden, öne çıkan ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Yatırımlarımızla iki ülke arasındaki bağ, her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Bugün Gine'de yaşayan 300 vatandaşımız, Türkiye'de bulunan 825 Gineli kardeşimiz, iki ülke arasında oluşan dostluk köprüsünün önemli parçalarını oluşturuyor. Türkiye'nin köklü üniversitelerinde eğitim gören 693 Gineli öğrencinin geleceklerine katkıda bulunurken, aynı zamanda ülkelerimizin yarınlarına güçlü bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfımızın Gine'nin başkenti Konakri'de bulunan okulları ve yurtlarıyla dost ve kardeş Gine'nin çocuklarını ve gençlerini destekleyerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Gine ile ticaret hacmini her geçen gün daha da büyüttüklerini dile getirdi.

Müteahhitlik firmalarının Gine'de bugüne kadar 220 milyon dolar tutarında 12 proje üstlendiğini belirten Bakan Göktaş, Gine'de Konakri Limanı'nın bir Türk firması tarafından işletildiğini kaydetti.