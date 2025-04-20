Edirne’nin tanıtımında büyük katkıları olan Bahri Dinar, vefatının birinci yılında evinin sokağına isminin verilmesiyle anıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “İyi insan olmak tek gayesiydi” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Edirne'nin sevilen simalarından Bahri Dinar, ölüm yıl dönümünde anlamlı bir şekilde anıldı. Edirne'nin tanıtımı adına yıllarca büyük emek veren Dinar’ın adı, Edirne Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokağa verildi.

EDİRNE DİNAR’I UNUTMUYOR

Edirne’de düzenlenen anma programında Dinar’ın yaşamı boyunca yaptığı katkılar vurgulandı. Şehrin kültürel dokusuna ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan Dinar’ın ismi artık kendi sokağında yaşayacak.

BAŞKAN AKIN: “İYİ İNSAN OLMAK TEK GAYESİYDİ”

Sokağın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Bahri Dinar’ın ölüm haberinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından başsağlığı mesajları aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Hatıraları, hem şehrimizde hem ülkemizin birçok yerinde iz bıraktığını bizlere gösterdi. Hayatta yapmak istediği tek şey vardı, iyi insan olmak. Özellikle geçirdiğimiz zorlu günlerde iyi insanlar olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.”

Edirne halkı tarafından sevgi ve saygıyla anılan Bahri Dinar’ın adı, bundan böyle yaşadığı sokağa verilerek kalıcı hale getirildi.