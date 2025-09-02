Edirne'nin Sazlıdere Köyü’nde Şalvar Gecesi büyük ilgi gördü. Kadınların kendi emekleriyle hazırladığı etkinlikte köy halkını bir araya getirerek unutulmaz bir gece yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Köy Muhtarı Serdar Durak, etkinliğin kadınların fikriyle hayata geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Kadınlarımızın büyük uğraşı sonucu bu geceyi hazırladık. Bir hafta boyunca giyecekleri şalvarları dikmek için emek verdiler. Şalvar Gecemiz büyük ilgi gördü. Bundan sonra bu geceyi her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmek ve köyümüzün, bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz.”

Gece boyunca köy kadınları müzik eşliğinde oynayarak doyasıya eğlendi. Katılımcılar hem birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi hem de kültürel bir etkinliği yaşatma mutluluğunu paylaştı.

Köy halkı, Şalvar Gecesi’nin gelecek yıllarda daha da geniş katılımla devam etmesini temenni etti.