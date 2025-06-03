Edirne'de Erikli Amatör Balıkçılar Derneği’nin Mecidiye Sahili’nde düzenlediği Kıyıdan Olta ile Balık Tutma Yarışması büyük ilgi gördü. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi, tüm katılımcılara belgeleri verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Mecidiye sahilinde keyifli bir rekabet yaşandı.

Erikli Amatör Balıkçılar Derneği tarafından Mecidiye Sahili’nde kıyıdan olta ile balık tutma yarışması düzenledi. Etkinliğe bölgeden birçok amatör balıkçı katılım gösterirken, rekabet ve eğlence bir arada yer aldı.

Yarışma 'en büyük balığı yakalama' ile 'toplamda en fazla balık yakalama' olarak iki ana kategoride değerlendirildi.

Etkinlik boyunca hem yarışmacılar, hem de aileleri keyifli saatler geçirdi.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler takdim edilirken, dernek yönetimi tarafından da plaketler verildi.

KATILAN HERKES KAZANDI

Yarışmaya katılan tüm balıkçılara katılım belgeleri sunularak emekleri ve katkıları takdir edildi.

Organizasyona destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Dernek Basın Sözcüsü Sadi Özkul, önümüzdeki yıllarda bu geleneği sürdürmeyi ve daha geniş katılımla balıkçılığı tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.