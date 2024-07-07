İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ve CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Ercan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’de bulunarak güreşseverlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başpehlivanları Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Arslan ile Başiskele Belediyespor Kulübü Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz’i çeyrek finale yükselmelerinden dolayı kutladı.

ALTIN KEMER TEMENNİSİ

Başkan Hürriyet’in mesajı şu şekildeydi: "663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Çeyrek Finale yükselen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başpehlivanları Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Arslan ile Başiskele Belediyespor Kulübü Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz’i kutluyor; Altın Kemer’in bu sene Kocaeli’ye gelmesini diliyorum."