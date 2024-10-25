Edirne Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durduğu araçta 182 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada H. İ. ve E.U. isimli şahıslara ait olduğu belirlenen 182 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, müdürlük, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceğini açıkladı.