Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İç Göç İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç ederken, en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda yaşandı. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin İç Göç İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'de iller arasında göç eden nüfusun oranı yüzde 2,87 olarak gerçekleşti.

2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç oranı, yıllar içinde dalgalı bir seyir izlerken 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında yer değiştirdi. Göç edenlerin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL HEM EN FAZLA GÖÇ ALAN HEM VEREN İL OLDU

2025 yılında en fazla göç alan il 329 bin 912 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir takip etti.

En az göç alan iller ise 4 bin 914 kişiyle Ardahan, 5 bin 64 kişiyle Bayburt ve 6 bin 78 kişiyle Tunceli oldu.

Göç veren iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'dan 371 bin 258 kişi başka illere göç ederken, Ankara 145 bin 661 kişi, İzmir ise 98 bin 728 kişi göç verdi.

En az göç veren iller ise Ardahan (5 bin 916 kişi), Bayburt (6 bin 388 kişi) ve Tunceli (7 bin 558 kişi) olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA GÖÇ EDEN YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ ARASI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda toplam 480 bin 185 kişi iller arasında göç etti.

Bu gruptaki göç edenlerin yüzde 41,5'i erkek, yüzde 58,5'i kadınlardan oluştu. 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni ise eğitim oldu. Bu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'si eğitim, 75 bin 591'i işe başlamak veya iş bulmak, 42 bin 391'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle yer değiştirdi.

EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ BAĞIMLI GÖÇ OLDU

2025 yılında iller arası göç edenlerin en önemli göç nedeni, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç olarak belirlendi. Bu nedenle göç edenlerin sayısı 564 bin 114 kişi oldu.

Diğer önemli göç nedenleri arasında daha iyi konut ve yaşam koşulları (510 bin 226 kişi) ve eğitim (406 bin 144 kişi) yer aldı.

Cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde en önemli göç nedeni 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 334 bin 900 kişiyle hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ilk sırada yer aldı.

TÜİK verileri, Türkiye'deki iç göç hareketliliğinde genç nüfusun ve eğitim kaynaklı yer değişimlerinin önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.