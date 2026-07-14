Bursa'nın en köklü kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl 64'üncü kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festival, 21 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçı ve grupları Bursa'da ağırlayacak. Dünyaca ünlü Türk Tenör Murat Karahan'ın Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle başlayacak festival, Özcan Deniz konseriyle sona erecek.



Şahin Biba başkanlığındaki 64. Uluslararası Bursa Festivali'nin tanıtım toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan, BKSTV Yönetim Kurulu üyeleri, sponsor firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



KÜLTÜR VE SANAT KENTİN HER NOKTASINA ULAŞACAK



Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, köklü kültür ve sanat birikimiyle de Türkiye'nin öncü kentlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı yılın belirli dönemlerine ya da belirli mekânlara sıkıştırmadan, kentin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Vekili Biba, bu anlayış doğrultusunda yıl boyunca konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere kadar birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturduklarını ifade etti.





Geçtiğimiz hafta büyük bir katılım ve coşkuyla tamamlanan 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın Bursa'nın uluslararası kültür kimliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Vekili Biba, dünyanın farklı ülkelerinden gelen halk dansları topluluklarının; dostluğu, kardeşliği ve kültürel paylaşımı Bursa'da buluşturduğunu söyledi. Şimdi ise aynı heyecanı 64. Uluslararası Bursa Festivali ile sürdüreceklerini dile getiren Başkan Vekili Biba, festivalin 64 yıldır kentin en önemli kültür ve sanat markalarından biri olmayı başardığını kaydetti.

Festival programının her yaştan sanatsevere hitap edecek şekilde hazırlandığını ifade eden Biba, 21 gün boyunca gerçekleştirilecek 14 etkinlikle Bursa'nın yaz akşamlarının kültür ve sanatla buluşacağını söyledi. Senfonik müzikten pop müziğe, cazdan halk müziğine uzanan geniş programın, yerli ve yabancı birçok önemli sanatçıyı Bursalılarla buluşturacağını belirten Biba, festivalin yalnızca konserlerden ibaret olmadığını, kentin kültür yaşamına değer katacak önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.



FESTİVAL ÜÇ FARKLI NOKTADA DÜZENLENECEK



Festival etkinliklerinin Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun yanı sıra İznik Roma Antik Tiyatrosu ve Gölyazı gibi Bursa'nın tarihi ve doğal değerlerini yansıtan özel mekânlarda gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Vekili Biba, kültür ve sanatın kentin farklı noktalarına taşınmasının Bursa'nın turizm ve kültür vizyonuna da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.



ÇOCUKLAR DA FESTİVAL COŞKUSUNU YAŞAYACAK



Bu yıl festival programına ilk kez çocuklara yönelik özel etkinliklerin de dahil edildiğini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, kültür ve sanatla erken yaşta tanışan çocukların geleceğin bilinçli sanat izleyicileri ve üreticileri olacağını söyledi. Festivali yalnızca yetişkinlere hitap eden bir organizasyon olmaktan çıkararak ailelerin birlikte katılabileceği kapsayıcı bir yapıya dönüştürmek istediklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, çocuklara yönelik hazırlanan özel sahne gösterileriyle minik sanatseverlerin de festival heyecanını yaşayacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca haziran ayında 84 kültür ve sanat etkinliği düzenlediklerini, her ay ortalama 100 bin vatandaşı kültür ve sanatla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Vekili Biba, yaz boyunca konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve ilçe şenlikleriyle bu anlayışı sürdüreceklerini belirterek tüm Bursalıları 64. Uluslararası Bursa Festivali'nin coşkusunu yaşamaya davet etti.



KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR



BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan ise festivalin 64 yıllık kültürel mirası geleceğe taşımayı amaçladığını belirterek, Bursa'nın kültür ve sanat kimliğini güçlendirecek organizasyonlarla sanatseverleri buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



21 GÜN BOYUNCA DOLU DOLU FESTİVAL



Festival kapsamında 21 gün boyunca toplam 14 etkinlik düzenlenecek. Festival, 21 Temmuz'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Murat Karahan'ın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle başlayacak.



Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise 23 Temmuz'da Gölyazı'da gerçekleştirilecek. Uluabat Gölü üzerine kurulacak yüzer platformda düzenlenecek Bagjan Oktyabr'ın 'Ruh Terapisi' konseri, müziği doğayla buluşturan özel bir deneyim sunacak.

Festival kapsamında Derya Bedavacı, Elif Sanchez ve Dilek Türkan, Poizi, Selçuk Balcı-Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç, Senfoni Orkestrası eşliğinde Fettah Can, Aslı Hünel, Mustafa Keser ve Özcan Deniz de Bursalı sanatseverlerle buluşacak.



Konserlerin yanı sıra tiyatro gösterileri de festival programında yer alacak. Moliere'nin klasik eseri 'Cimri' tiyatroseverlerle buluşurken, çocuklara yönelik hazırlanan 'Efsane Dinozorlar' adlı oyun da festival kapsamında sahnelenecek. Festival, 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek.