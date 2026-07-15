Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Kayseri'ye gelen öğretmen adaylarını Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Belediyeciliğin artık sadece şehirleri değil, geleceği de inşa ettiğini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli, eğitim, bilim ve inovasyondur' dedi.

Sümer Yenimahalle'de hizmet veren Kocasinan Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde öğretmen adaylarıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, belediyeciliğin artık sadece altyapı ve temizlik hizmetlerinden ibaret olmadığını, eğitimden bilime, kültürden teknolojiye kadar hayatın her alanına dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak gençlerin gelişimine yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Uzay ve Havacılık Merkezi, gözlemevi, kodlama ve yazılım laboratuvarları, 3D tasarım ve üretim atölyeleri ile İHA eğitim alanlarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Teknolojiyi bilinçli kullanan ve üreten bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden kültüre, spordan bilime kadar pek çok alanda vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Uzay ve Havacılık Merkezimiz, gözlemevimiz, laboratuvarlarımız ve teknoloji atölyelerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Amacımız teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten nesiller yetiştirmek.'