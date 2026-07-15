Muğla'nın Milas ilçesi oteller bölgesinde gece başlayan orman yangını nedeniyle 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı. 1200 turist güvenli bölgelere taşındı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, oteller bölgesini ateş çemberine aldı. Orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltılırken 1200 civarında turist ve 2 bin otel personeli güvenli bölgelere taşındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının Gürçamlar-Bozbük mevkisinde devam ettiğini belirterek, 12 helikopter, 8 uçak, 62 arazöz, 29 su tankeri, 11 dozer, 3 ekskavatör, 6 ilk müdahale aracı, 4 TOMA, 4 ambulans ve çok sayıda iş makinesi ile yangın söndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

Vali Akbıyık, 'Yeşil Vatanımızın her bir karışını korumak için Devlet Millet omuz omuza var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz. Ormanın Kahramanları gece gündüz demeden mücadeleye aralıksız devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.' ifadelerini kullandı.