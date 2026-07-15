Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Mesajında, 15 Temmuz'u sadece darbe girişimi olarak görmenin olayı hafife almak olduğuna dikkat çeken Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, '15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız hepimizin hafızasında. 15 Temmuz gecesinde sadece Cumhurbaşkanımızı, hükümeti, meclisi hedef aldılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. Sadece darbe girişimi dersek hafife almış oluruz. 15 Temmuz'da doğrudan Türk milletini ve egemenliğimizi hedef almışlardır. 15 Temmuz'da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır' dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, 'Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz'da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, Mehmetçiğin üniformasını gaspederek egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. 15 Temmuz'un 10. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum.' ifadelerine yer verdi.

'EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞINI BİRLİKTE AÇALIM'

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı.

Başkan Yalçın tüm vatandaşları 15 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de Yamaç Paraşütü İniş Alanında buluşmaya davet etti.