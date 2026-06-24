Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üzerinden çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yörük Mahallesi'nde asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen O. P. isimli şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 115 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' (TCK 188) ve 'Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak' (TCK 191) suçları kapsamında gözaltına alınan O. P., emniyetteki işlemleri sonrasında mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli O. P., tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine teslim edildi.