Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahibi C.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Olayda ağır yaralanan M.G., ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Aracı kontrol eden mağdur, şüpheliden aracı çalıştırmasını istedi. Ancak şüpheli aracı viteste çalıştırarak mağduru ezdi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda bir tamirci, araç tamir ederken kaza sonucu ağır yaralandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da Büyük Cami Mahallesi'ndeki meydana gelen talihsiz olayda, C.A. adlı şüpheli aracını tamir ettirmek için M.G. adlı tamircinin iş yerine geldi.