Geçmiş dönem Keşan Belediye Başkanı Merhum Mehmet Gemici'nin 24’üncü, geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi Merhum İsmail Eker'in ise 18’inci vefat yıldönümlerinde mezarları başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi eski başkanı merhum Mehmet Gemici ile eski meclis üyesi merhum İsmail Eker için Keşan Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi.

Törenlerde Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar yer alırken, törende merhum Gemici ve Eker’in yakınları da hazır bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Mehmet Gemici'nin belediye tarihinde idol olduğunu belirterek, "Hepimize örnek davranışları olmuştur. Geride kalan yakınlarına, ailesine uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Daha sonra İmam Hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okunarak mezarların karanfiller bırakıldı.