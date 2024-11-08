Edirne Keşan'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenledikleri etkinlikle LÖSEV’e sadece manevi olarak değil, maddi olarak da katkı sağladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrenciler, görevli öğretmenler Cemile Coşkun Soran, Songül Sonuç Yılmaz ve İrem Güçlüer Pişkin koordinesinde, velilerin de katılımıyla kermes düzenledi.

Geliri LÖSEV’e bağışlanmak üzere düzenlenen kermesin yanı sıra öğrenciler arasında da dart ve mangalar turnuvalarının da düzenlendiği bu etkinlikte elde edilen gelirin de LÖSEV’in banka hesabına yatırılması sağlandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ‘Kansere Karşı Sağlıklı Yaşa Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Okul bahçesinden başlayarak Trakya Üniversitesi Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe, 270 öğrenci ile 30 öğretmen katıldı. Yürüyüş sonunda, Okul Müdürü Eylem Uysal, öğrencilere yönelik haftanın önemini belirten konuşmayı yaptı.

Ders zili olarak LÖSEV Marşı’nın da çalındığı okulda löseminin rengi olan turuncu renkli kıyafetler tercih edilerek lösemiye dikkat çekildi. .