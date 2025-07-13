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Hakan Uyar’ın, 11 Haziran 2025’te oğlu Doğukan Uyar’ın düğününü yaptığı öğrenilirken düğünün üzerinden bir ay geçmeden yaşanan bu trajedi, aile ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.B.’yi gözaltına aldı. M.B.’nin annesi de delilleri karartma suçlamasıyla sorguya alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Uyar’ın cansız bedeni evinde bulundu. Sağlık ekipleri, Uyar’ın öldüğünü belirlerken, cenaze otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aralarında daha önceden gerginlik bulunan Hakan Uyar (46) ile komşusu M.B. (31), gürültü nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.B., Uyar’ı kalbinden bıçakladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde gürültü tartışması kanlı bitti. 46 yaşındaki Hakan Uyar, komşusu M.B. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan bir ay önce oğlunun düğününü yapan Uyar’ın ölümü ailesini yasa boğdu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, 12 Temmuz 2025 gecesi saat 03:00 sıralarında yaşanan komşu kavgası cinayetle sonuçlandı.

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