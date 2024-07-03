Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma'dan trafik denetimleri devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mecidiye Karayolu üzerinde yapılan sabit trafik kontrolünde yolcu taşıyan araçlar ve hususi araçlar titizlikle denetlendi.

Denetimlerde yolcu taşıyan araçlarda emniyet kemeri, taksimetre ve lastiklerin durumu kontrol edildi.

Hususi araçlarda emniyet kemeri, trafik sigortası, muayene belgesi ve ilk yardım çantası gibi gerekli belgelerin eksiksiz olup olmadığı kontrol edilirken, sürücülere temel trafik kuralları ve trafik güvenliği hakkında bilgiler verildi.