Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üyeleri ve bu alanda profesyonelleşmek isteyen vatandaşlar için kritik bir sınav duyurusu yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM iş birliği ile düzenlenecek olan 'İkinci El Araç Alım-Satım Sınavı' için başvurular resmen başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan mesleki yeterlilik sınavı, 10 Nisan 2026 Cuma günü yapılacak.

Sektör temsilcileri için zorunlu olan yetki belgesi sürecinde kritik tarih 2 Nisan olarak açıklandı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik kapsamında, işletmelerin alması gereken 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' için Keşan'da yeni bir sınav dönemi açılıyor. Keşan TSO ve TOBB bünyesindeki MEYBEM (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri) ortaklığında düzenlenecek sınavla, bölgedeki galericiler ve araç alım-satımı yapan girişimciler belgelerine kavuşacak.

SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Sektör paydaşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ticari faaliyetlerine güvenle devam edebilmesi için düzenlenen sınavın takviminde son başvuruyu 2 Nisan olarak duyururken, sınav tarihini ise 10 Nisan 2026 Cuma günü olarak açıkladı.

Sınava katılım sağlamak isteyen üyeler ve çalışanlar, başvurularını oda bünyesinde gerçekleştirebilecek.