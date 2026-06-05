Edirne'de Keşan Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan ve sürücüler tarafından fark edilmediği öne sürülen 'Girilmez Yol' tabelası, vatandaşların tepkisini çekiyor. Hatalı konumlandırıldığı ve ağaçların arkasında kaldığı belirtilen levha nedeniyle çok sayıda sürücünün yüksek miktarda trafik cezası aldığı iddia edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da şehir içi trafik düzenlemeleriyle ilgili yaşanan bir sorun, sürücülerin mağduriyet yaşadığı iddialarını gündeme taşıdı. Büyük Cami Mahallesi'nde, Şehit Astsubay Coşkun Tezelli Sokak girişinde bulunan 'Girilmez Yol' tabelasının sürücüler tarafından görülemediği öne sürülürken, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

İddiaya göre, söz konusu trafik levhası hem yanlış yöne bakıyor hem de zamanla büyüyen ağaç dalları ve yaprakların arasında kaldığı için sürücüler tarafından fark edilemiyor. Bu nedenle bölgeyi kullanmak isteyen birçok araç sürücüsü, yasaklı yola girdiklerini ancak sonrasında kesilen trafik cezalarıyla öğreniyor.

'TABELA SÜRÜCÜLER TARAFINDAN GÖRÜLEMİYOR'

Bölgede incelemelerde bulunan gazeteci ve köşe yazarı Önkal Kılavuz, tabelanın mevcut haliyle sürücülere yeterli uyarıyı yapamadığını belirtti. Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Ziraat Odası yönlerinden gelen sürücülerin levhayı fark etmekte zorlandığını ifade eden Kılavuz, tabelanın özellikle bir istikametten tamamen ters yönde kaldığını, diğer taraftan ise yoğun yaprak örtüsü nedeniyle görünmez hale geldiğini söyledi.

Kendisinin de aynı noktada mağduriyet yaşadığını belirten Kılavuz, farkında olmadan yaptığı dönüş nedeniyle 11 bin TL'nin üzerinde trafik cezası aldığını dile getirdi. Kılavuz, benzer durumun birçok sürücünün başına geldiğini savunarak, mevcut tabelanın karşısına her iki yönden de rahatlıkla görülebilecek yeni bir uyarı levhası yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri ve sürücüler, söz konusu tabelanın görünürlüğünün artırılması ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Keşan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapmasını istiyor. Vatandaşlar, trafik güvenliği açısından gerekli düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.