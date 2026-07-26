Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmak ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını ihtiyaç duyulan bölgelerde program dahilinde sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bayır Mahallesi'nde heyelan nedeniyle bozulan yollarda taş duvar dolgu ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı yollarının bozuk olan bölümlerinde ise onarım çalışması gerçekleştirildi. Barcın Yaylası yolunda da bozuk olan bölümlerde bakım ve onarım yapıldı. Ekipler, Dim Vadisi'nde bulunan Bucak Mahalle yolunda stabilize ve asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Dim grup yolu ve Öteköy yolunda ise bozuk olan yerlerde bakım çalışması yapılarak sathi kaplama yapılacak.