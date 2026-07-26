Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış uyarılarının ardından kent genelinde teyakkuza geçti, yaşanabilecek olumsuzlukları önledi.

KOCAELİ (İGFA) - Meteoroloji verilerine göre sabah 06.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında metrekareye 28 kilogram yağış düşmesine rağmen, çağrı merkezlerine afet ve acildurum niteliğinde herhangi bir ihbar ulaşmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla tüm birimler alarm durumuna geçirildi. Altyapıdan ulaşıma, itfaiyeden saha destek ekiplerine kadar ilgili tüm birimler görev planlarını uygulamaya aldı. Riskli bölgeler önceden belirlenerek ekipler bu noktalara hazır şekilde konuşlandırıldı.

İSU'DAN KAPSAMLI TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI

İSU Genel Müdürlüğü ile A Takımı ve Park Bahçeler ekipleri, yağış öncesi ve sırasında kent genelinde yoğun çalışma yürüttü. Bu kapsamda; 8 bin 598 ızgara, 2 bin 450 sepet ızgara, 253 menfez, 72 atıksu terfi merkezi, 18 yağmur suyu terfi merkezi, 5 bin 420 metre V kanal, 8 keson bakım ve kontrolden geçirildi. Ayrıca 76 bin 250 metre dere temizliği yapılarak yağmur sularının güvenli tahliyesi sağlandı.

DRONE DESTEKLİ ANLIK TAKİP

Yağış sırasında da sahada aktif görev alan ekipler; mazgal, ızgara ve dere geçişlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne bağlı dronelar sayesinde hava görüntüleri anlık olarak izlenerek ekipler hızlı şekilde yönlendirildi.

BİN 200 PERSONEL SAHADAYDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol ve Bakım, Park ve Bahçeler, İtfaiye Dairesi ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli yağış süresince bin 200 personelle sahada görev yaptı. Çalışmalarda 314 araç ve iş makinesi ile 153 su tahliye ekipmanı kullanıldı.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI, RİSKLER ÖNLENDİ

Altyapı müdahalelerinden su tahliye çalışmalarına kadar tüm süreçlerin koordinasyon içinde yürütülmesi sayesinde, yoğun yağışa rağmen kent genelinde herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadı. Büyükşehir ekiplerinin hızlı ve planlı müdahalesi, olası risklerin önüne geçti.